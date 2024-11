Dačić: Nesreće su se i ranije dešavale, pojedinci pokušavaju da zloupotrebe pad nadstrešnice

Kao primer političke neodgovornosti prethodnih vlasti ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić naveo je pogibiju ljudi u fabrici „Prvi maj", dodajući da ni tada niko nije ponudio ostavku i da nije tražen opoziv Vlade

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da tužilaštvo od trenutka pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je poginulo 14 osoba, saslušava ljude koji bi mogli da budu odgovorni za to i da tu istragu vodi Tužilaštvo. Upitan zašto još niko nije uhapšen za pad nadstrešnice, Dačić je novinarima rekao da to nije obično krivično delo, već delo koje zahteva ozbiljan rad veštaka. On je rekao da su se nesreće u kome su stradali ljudi i ranije