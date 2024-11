Magla i mraz, ali za nijansu toplije nego juče! A već od sutra novi obrt, pogledajte samo temperature (foto)

BEOGRAD - U Srbiji će danas ujutro biti mraz, na jugu i istoku ponegde i magla a tokom dana umereno oblačno, na zapadu i jugozapadu uz više oblačnosti ponegde sa slabom ktratkotrajnom kišom, a u ostalom delu zemlje sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće vetar u većem delu zemlje slab pre podne promenljiv, posle podne istočni i jugoistočni, a samo na istoku umeren povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od minus pet do dva stepena Celzijusa, a najviša dnevna od sedam do 11 stepeni, a u Timočkoj krajini do 14 stepeni. U Beogradu će ujutru na širem području grada biti kratkotrajna magla i slab mraz. Tokom dana će biti umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Duvaće slab vetar pre