Kiša u Srbiji sutra od popodneva

U Srbiji će sutra prolazno naoblačenje od popodneva mestimično doneti kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Južni i jugoistočni vetar će biti slab do umeren, pojačaće se popodne u košavskom području i na planinama, a od večeri se očekuju i udari olujne jačine. Najniža temperatura u Srbiji biće od minus dva do tri stepena, a najviša od devet do 14. I u Beogradu će sutra prolazno naoblačenje od popodneva doneti kratkotrajnu kišu. Jugoistočni vetar će biti slab do umeren, popodne će se pojačati, a od večeri biće jak. Najniža temperatura biće od jedan do tri stepena, a