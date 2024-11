Narednih dana u Novom Sadu: Kiša, košava, sunce, minus, susnežica

U utorak je u Novom Sadu moguća kiša.

Temperatura će biti od 1 do 11 stepeni. Južni i jugoistočni vetar će biti slab do umeren, pojačaće se popodne, a od večeri se očekuju i udari olujne jačine. Sreda će biti kišovita i tmurna, uz temperaturu od 8 do 13 stepeni. Četvrtak suv i malo vedriji, uz temperaturu od 1 do 7 stepeni. Petak opet tmuran i hladniji, mogući su kiša i susnežica. Subota suva, vedrija i hladnija. Temperatura će biti od -1 do 5 stepeni. Biometeorološka prognoza za utorak, 19. novembar: