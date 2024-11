Zelenović: Važno da ovakve borbe mogu da urode plodom

Nebojša Zelenović, koji se nalazi u Novom Sadu na blokadi, posle vesti o hapšenju 11 osoba, kaže da misli da je „važno da ovakve borbe mogu da urode plodom“. „I utiču na to da neprimereno dugačak broj dana ova vlast ne želi da uđe u procedure.

Ja moram da posumnjam kad mi kažete da su to insinuacije da su to ljudi koji su deo vlasti. Mene interesuje jesu li i Kinezi među uhapšenima, jer su kineske firme radile“, kaže on. On je upitao i „da li su Mađari koji su vršili nadzor pod rukom pravde ovde“. „To je važno da kaže tužilac, neko to treba da kaže. A to da li je Jelena Tanasković nešto kriva ili Tomislav Momirović, šta oni, oni ljudi ne znaju ništa. Tanasković nije znala da prebroji krave dok je bila