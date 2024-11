Vučić: Kurti namerno naredio upad, želi razlog za uvođenje NATO-a u sukob sa Srbijom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da ne očekuje reakciju KFOR-a na ilegalni prelazak grupe teško naoružanih pripadnika tzv. kosovske policije kod sela Ćirkoviće na administartivnoj liniji između centralne Srbije i AP Kosovo i Metohija, ali da očekuje reakciju Amerike.

"Ne očekujem reakciju nikakvu, osim što očekujem reakciju Amerikanaca. Amerikanci znaju da je to Kurti naredio namerno. Očekivao je da je ova lica budu likvidirana i da mu to bude razlog za uvođenje NATO-a u sukob sa Srbijom", rekao je Vučić za RTS na pitanje da je uputio apel KFOR-u da spreči eskalaciju izazivanja nasilja u pokrajini i kakvu reakciju KFOR-a očekuje. On je rekao i da će država sledeći put reagvoati u skladu sa punim pravilima službe.