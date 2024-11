"Nije mi dao da studiram i išamarao me je pred ženom": Palma je imao jako strogog oca, ovako je govorio o njemu

Dragan Marković Palma često je govorio o svom ocu koji je bio izuzetno strog.

Dragan Marković Palma umro je sinoć nakon kraće bolesti u 64. godini u Zemunskoj bolnici u Beogradu. On je svojevremeno govorio o svom ocu koji je bio jako strog i autoritativan i branio mu je da studira i trenira. "Pitao sam oca mogu li da idem na more kada su moji drugari počeli sami da idu. Rekao mi je: 'Ti sad moraš da radiš, a kada budeš išao na more, oni neće moći da idu.' Tako je i bilo. Ponosan sam što me je naučio disciplini", govorio je Palma o svom ocu.