Jovanović Ćuta: Imam informacije da će Bjeliću biti produžen pritvor

Predsednik Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta rekao je za N1 da ima informacije da će aktivisti Ivanu Bjeliću biti produžen pritvor u Novom Sadu i da ga čeka suđenje.

U petak uveče su iz novosadskog pritvora pušteni Goran Ješić, Miša Bačulov i student Relja Stanojević, dok su Ivan Bjelić i još petorica aktivista ostali u pritvoru, koji im je posle protesta u Novom Sadu određen do 30 dana. Aleksandar Jovanović Ćuta je u Novom danu rekao da Bjelić „ni kriv ni dužan“ još „leži“ u pritvoru i da će mu, prema informacijama koje ima, on biti produžen. „Njega čeka verovatno suđenje“, rekao je Ćuta. On je istakao da je Bjelić „pravljen