Sutra ujutro hladno sa slabim mrazem, tokom dana pretežno sunčano i toplije

Sutra ujutro će biti hladno sa slabim i umerenim mrazem, a tokom dana pretežno sunčano i toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar, južni. Najniža temperatura će se kretati od minus devet do nula stepeni, a najviša od četiri do 11 stepeni. U Beogradu će jutro biti hadno sa slabim mrazem, a tokom dana pretežno sunčano i toplije. Duvaće slab do umeren vetar, južni. Najniža temperatura će se kretati od minus tri do nula stepeni, a najviša oko 11 stepeni. U Srbiji će početkom sledeće sedmice ujutru biti mestimično slab i umeren mraz, a tokom dana pretežno sunčano. U