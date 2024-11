Bokserka Novog Pazara i reprezentacije Srbije Kristina Kuluhova osvojila je zlatnu medalju na Prvenstva Balkana za juniore, mlade i seniore u muškoj i ženskoj konkurenciji, koje je održano u Loznici.

One je u finalu seniorske kategorije do 63 kilograma odlukom sudija 4:1 pobedila Olgu Pavlinu Papadatu iz Grčke. Prethodno je najsjajnije odličje u uzrastu juniora lakših od 60 kilograma pripalo Novopazarcu u selekciji Srbije Tariku Rašljaninu. Srebro i bronzu, tim redosledom, u Novi Pazar su doneli juniorka Anđelina Miletić u kategoriji do 66 i mladi bokser Hamza Rašljanin u kategoriji do 71 kilograma. M. Minić The post Kristina Kuluhova prvakinja Balkana u boksu