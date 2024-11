Delimično oblačno ,do 12 stepeni

Na severu umereno do potpuno oblačno, u drugom delu dana mestimično sa kratkotrajnom kišom.

U ostalim krajevima nakon oblačnog jutra, tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, uveče i noću povećanje oblačnosti. Vetar ujutru i pre podne slab, na istoku Srbije umeren i jak zapadni i severozapadni, od sredine dana u svim krajevima slab promenljiv. Najniža temperatura od 0 do 6 °S, a najviša od 9 °S na severozapadu Srbije do 16 °S u Negotinskoj Krajini. U Kragujevcu povremeno sunce, najviša temperatura do 12 stepeni.