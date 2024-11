Inicijativa „Most ostaje“ ostavila šut ispred Skupštine grada, tvrdi da ne postoji projekat za novi most VIDEO

: Predstavnici inicijative "Most ostaje" istakli su danas u Beogradu da ne postoji projekat novog mosta i da vlast "nešto fabrikuje dok policija štiti nelegalne radove na rušenju Starog savskog mosta".

Oni su ispred Skupštine grada ostavili šut sa gradilišta Milenijum tima, navodeći da je to ono čime vlast truje građane. „Policija ko zna koji dan štiti nelegalne radove i rušenje Starog savskog mosta. Ne postoji projekat novog mosta, postoji neko idejno rešenje iz 2018. ali to rešenje danas nije moguće“, rekao je Đorđe Miketić na konferenciji za novinare ispred Skupštine Beograda navodeći da se zna koliko će biti širok taj most i on danas ne može da stane između