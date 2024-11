Danas maksimalna temperatura 15 stepeni, ali stiže zahlađenje sa kišom

Nekoliko toplih i suvih dana uskoro će zameniti oblaci i kiša, a stiže nam i zahlađenje koje će u petak i subotu zahvatiti celu Srbiju, ističe meteorološkinja Ljubica Gojković.

Sa severozapada se postepeno približava ciklon koji sa sobom nosi hladniji vazduh, ali i kišonosne oblake koji će danas poslepodne pristići do krajnjeg severa naše zemlje. Do tada vreme ostaje promenljivo oblačno i uglavnom suvo, a temperatura će se kretati malo iznad proseka. Sa premeštanjem hladnog fronta tokom noći dolazi do jačanja kiše koja će već u petak ujutro zahvatiti šire područje naše zemlje. Temperatura će se danas kretati od 8 do 15 stepeni, a imaćemo