Trener Olimpijakosa napadnut posle utakmice: Jedan navijač me je gurnuo (VIDEO)

Trener Olimpijakosa Jorgos Barcokas rekao je posle utakmice u kojoj je njegov tim izgubio od Partizana (78:70), da je po završetku susreta ušao u raspravu sa jednim članom stručnog štaba domaćih, a da ga je potom gurnuo jedan navijač. „To je problem evrolige.

Jedan od pomoćnih trenera je dobacivao sve vreme tokom utakmice našoj klupi. Nemam problema sa Tajrikom već sa njim i onda me je jedan navijač gurnuo", rekao je Barcokas. Snimak sukoba pokazuje da je Barcokas imao raspravu sa Vladom Androićem, nakona čega je jedan navijač ušao na teren i nasrnuo na grčkog stručnjaka.