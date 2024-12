Vučević u Trebinju: Za razliku od nekih drugih, mi se bavimo izgradnjom, povezivanjem, rešavanjem problema

Premijer Srbije Miloš Vučevićnalazi se u poseti Trebinju, i rekao je da će radovi na uređenju centra biti završeni do kraja februara. - Za razliku od nekih drugih, mi se bavimo izgradnjom, povezivanjem, rešavanjem problema i ne tražimo razloge zašto nešto ne može, već kako treba da bude izgrađeno, koji su rokovi.

Kada bi svi političari sa ovih prostora imali takav pristup, verujte da bi svi narodi Balkana bili srećniji i zadovoljniji - istakao je on. U Gradu Trebinju radovi na uređenju centra biće završeni do kraja februara, a ima predloga za revitalizaciju još nekih istorijskih delova, naglasio je on. - Aerodrom je važan za dalji razvoj Trebinja i Hercegovine, i verujem da ćemo ga realizovati. Radićemo na realizaciji svega što je obuhvaćeno Deklaracijom sa Svesrpskog