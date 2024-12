Evo kad počinje isplata uvećanih penzija: Od danas veće za 10,9 odsto - prosečna penzija će biti 436 evra

Penzioneri od danas mogu da očekuju uvećane penzije od 10,9 posto.

Penzije u Srbiji od danas su veće za 10, 9 odsto i prosečna penzija će umesto sadašnjih 390 evra iznositi 436 evra. Na današnjoj konferenciji za novinare, Vučić je otkrio da će decembarska penzija najstarijima biti isplaćena pre Božića, odnosno do 6. januara. " Uvećane penzije biće isplaćene do 6. januara, da za Božić mogu da pripreme pečenicu, ali ovo svakako važi i za sve one koji nisu pravoslavne veroispovesti. Želim da napomenem, da svako sledeće povećanje