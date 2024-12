Vučić: Velika zahvalnost penzionerima, uvećane penzije biće isplaćene do 6. januara

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se tokom današnjeg obraćanja osvrnuo i na povećanje penzija te činjenicu da od danas svi penzioneri imaju uvećane penzije za 10,9 odsto. - Ja sam rekao da ćemo gledati da ih obradujemo za praznike.

Penzija obično stiže 10. u mesecu a 11. mogu da je uzmu, posebno oni koji je primaju na kuću. Gledaćemo da do Badnjeg dana, odnosno od 3. do 6. januara sve završimo, da svi penzioneri dobiju svoje uvećane penzije - istakao je Vučić. On je podsetio da promenjen i Zakon o penzijsko invalidskom fondu te da će svako sledeće povećanje za penzionere neće se odnositi na 1. januar. nego na 1. decembar, kao i da će povećanja imati uvek mesec dana ranije nego radnici u