Vučić: Cilj je da Srbija pretekne Albaniju u pogledu saradnje sa Italijom

Politički dijalog, političko poštovanje i korektnost između Beograda i Rima je na mnogo višem nivou nego ranije, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ocenio kako je Italija uvek tu da pomogne Srbiji na evropskom putu.

Vučić je na Poslovnom forumu Srbija „Nord Est Italija“ rekao da je trgovinska razmena sa Italijom premašila pet milijardi evra, da je Srbija drugi partner na Zapadnom Balkanu, a cilj joj je da Srbija pretekne Albaniju u pogledu saradnje sa Italijom. On je rekao da se saradnja mora ojačati privlačenjem italijanskih investicija, korišćenjem italijanskih luka, kao i investiranjem u Italiji. „Od 2026. ćemo se posvetiti posebno pravcu koji ide od Beograda do Trsta. Do