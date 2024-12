Učenici osmog razreda do 30. decembra mogu da biraju predmet za treći test na završnom ispitu

Učenici osmog razreda osnovnih škola u Srbiji mogu od danas da se izjasne elektronski putem preko portala Moja srednja škola https://www.mojasrednjaskola.gov.rs/ ili pisanim putem u školi koji će predmet od pet ponuđenih raditi kao treći test na završnom ispitu.

Kako je saopštilo Ministarstvo prosvete, učenici osmog razreda mogu do 30. decembra da se izjasne da li će kao treći test na završnom ispitu polagati biologiju, geografiju, istoriju, fiziku ili hemiju. Navodi se da od 20. do 24. januara naredne godine učenici mogu proveriti svoj izbor na portalu Moja srednja škola ili neposredno u školi a u slučaju da žele da promene predmet koji će polagati na trećem testu, to mogu uraditi 29. i 30. januara. "Konačnu odluku iz