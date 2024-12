Skupština Novog Sada izglasala poverenje gradonačelniku Đuriću (VIDEO)

NOVI SAD - Skupština Novog Sada izglasala je poverenje gradonačelniku Milanu Đuriću. Protiv njegove smene bilo je 48 odbornika, dok je njih 25 glasalo za, a jedan listić bio je nevažeći. Grupa okupljenih na poziv opozicije ispred Skupštine Novog Sada pokušavala je danas da upadne u zgradu Skupštine dok je trajala rasprava o zahtevu opozicije da Milan Đurić bude smenjen sa mesta gradonačelnika. Opozicioni poslanik Miran Pogačar nasrnuo je na gradonačelnika Milana Đurića neposredno pred početak glasanja.

Sednica je počelo mirno, minutom ćutanja za stradale u tragediji na Železničkoj stanici, jednoglasno je usvojen dnevni red, a potom je počela i rasprava. Do incidenata je došlo kada su okupljeni ispred Skupštine na poziv opozicije, pokušali nasilno da provale u zgradu parlamenta, u čemu ih je sprečila policija. U tim trenucima, pojedini opozicioni odbornici izašli su iz sale i sišli do vrata, gde je takođe došlo do koškanja sa pripadnicima obezbeđenja i policije.