Kombinacija Karlika i Tajrika Džonsa za ovacije navijača u „Beogradskoj areni“ (VIDEO)

Košarkaši Partizana igraju protiv Žalgirisa u okviru 13. kola Evrolige, a el-jup Tajrika Džonsa u prvoj četvrtini je podigao „na noge“ sve navijače u „Beogradskoj areni“.

Njemu je na impresivan način asistirao plejmejker Karlik Džons, a sjajnom centru nije bilo teško da atraktivno zakuca. Izabranici Željka Obradovića igraju jako dobru utakmicu, ali im veliki problem pravi zvezda litvanske ekipe Loni Voker koji je u prvih 20 minuta ubacio 17 poena, šutirajući za tri poena impresivnih 5/7. Nakon prvog poluvremena crno-beli vode rezultatom 44:41. It’s hard to be keeping up with the Joneses ✈️🔥 #MotorolaMagicMoments I @Moto I