Vučić: Ekonomija je pokretačka snaga za Srbiju, na kraju ekonomija uvek pobeđuje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u "Ciriškom govoru", na tribini u organizaciji magazina Veltvohe, da ekonomija predstavlja pokretačku snagu za Srbiju i da je Srbija ubedljivo prva na Zapadnom Balkanu po stepenu razvoja.

On je istakao i da ekonomija na kraju uvek pobeđuje. Podsećajući da je Srbija na putu ka EU on je naveo da se na sastanku sa švajcarskom poslovnom zajednicom mnogo hvalio, ali da se Srbija takođe suočava i sa mnogo problema. "I dalje smo siromašna zemlja. BDP u apsolutnim brojevima sa 6,7 miliona ljudi je 82 milijarde. Ali pre samo 10 godina to je bilo 32 milijarde samo da vidite kakav smo napredak napravili poslednjih godina", poručio je Vučić. Dodao je da je to i