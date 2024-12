Vučić: Dok sam predsednik, Srbija neće priznati nezavisno Kosovo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da dok je on predsednik Srbija neće priznati nezavisnost Kosova i biće vojno neutralna.

Vučić je to rekao na pitanje novinara povodom navodnog non pejpera koji je objavio portal Slobodna Bosna, a kojim se predlaže da najkasnije do jeseni 2025. bude održana konferencija u organizaciji EU, Velike Britanije SAD i NATO, a na kojoj bi trebalo da se Srbija, Kosovo, BiH i Crna Gora, obavežu na niz međusobnih sporazuma, među kojima je i međusobno priznavanje Srbije i Kosova i zajednička kandidatura za članstvo u NATO. – Znači, em ćemo da priznamo Kosovo, em