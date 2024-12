Manojlović: Naši odbornici učestvuju u svim „borbama“, ulica jedina institucija koja radi

Lider pokreta Kreni-promeni Savo Manojlović izjavio je da je, posle jučerašnjih događaja u Skupštini Novog Sada postalo očigledno da je "ulica jedina institucija koja radi u Srbiji".

On je naglasio da Kreni- promeni učestvuje u svim borbama koje organizuju opozicija i aktivisti nakon tragedije u Novom Sadu, ali da on lično ne može da bude istovremeno "i ispred blokade u Novom Sadu i na Starom Savskom mostu". Na pitanje N1 da li je on lično bio na protestu u Beogradu na vodi kada je izbila tuča, odgovara da nije. „Ne, tada je bila sednica gradske skupštine. Ona je završena posle toga, ali su bili odbornici Kreni-promeni. Odbornici Kreni-promeni