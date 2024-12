OPEC+ odlaže početak povećanja proizvodnje nafte do aprila 2025.

Tražnja slabija od očekivane

Ključne članice grupe OPEC+ odlučile su u petak da odlože početak povećanja proizvodnje nafte do aprila 2025. i da produže period do potpunog ukidanja smanjenja proizvodnje do kraja 2026. pošto se suočavaju sa slabijom tražnjom od očekivane i većom proizvodnjom u drugim zemljama. Grupa OPEC+ (Organizacija zemalja izvoznica nafte i njihove saveznice poput Rusije), koja proizvodi otprilike polovinu svetske nafte, bila je planirala da počne da umanjuje smanjenje