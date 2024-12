Grupa OPEC+ odgodila početak povećanja proizvodnje nafte do aprila

U nizu koraka dogovorenih od 2022. godine, kako bi podržale tržište nafte, članice grupe OPEC+ su smanjile proizvodnju za 5,86 miliona barela dnevno.

Ključne članice grupe OPEC+ odgodile su početak povećanja proizvodnje nafte do aprila 2025. i produžile period do potpunog ukidanja smanjenja proizvodnje do kraja 2026. godine, pošto se suočavaju sa slabijom tražnjom od očekivane i većom proizvodnjom u drugim zemljama. Grupa OPEC+ (Organizacija zemalja izvoznica nafte i njihove saveznice poput Rusije), koja proizvodi otprilike polovinu svjetske nafte, planirala je da počne umanjivati restrikcije proizvodnje od