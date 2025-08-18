Prvi sastanak pregovaračkog tima za minimalac za 2026. godinu

BEOGRAD - Prvi sastanak pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne cene rada za 2026. godinu biće održan danas, objavljeno je na sajtu Socijalno- ekonomskog saveta (SES).

Trenutna minimalna cena rada iznosi 53.592 dinara. Minimalac će, shodno odluci SES-a od 15. jula, biti vanredno povećan od 1. oktobra, za 9,4 odsto, odnosno sa sadašnjih 308 na 337 dinara po satu i iznosiće 58.630 dinara. Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali rekao je novinarima nakon te sednice da je predlog vlade da povećanje od Nove godine bude 10,1 odsto. "Sa tim povećanjem bi minimalac od 1. janaura 2026. godine iznosio 550 evra",