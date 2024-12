Snežna oluja zahvatila delove Srbije, već veje i u ovim gradovima: Evo gde će do jutra padati i jaka kiša

Preporučujemo

Ove noći širom Srbije pada umerena do jaka kiša, a na planinama veje sneg. Prava snežna oluja zahvatila je planinski deo zapadne, jugozapadne i istočne Srbije. Tokom večeri kiša je prešla u sneg i u nižim predelima zapadne i jugozapadne Srbije. Sneg trenutno veje u Užicu, na Zlatiboru, u Sjenici, na Goliji i u brdsko-planinskom području istočne Srbije. Do jutra se u predelima sa kišom očekuje od 10 do 20 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno u južnim predelima i