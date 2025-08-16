Poverenica poručila da je neprihvatljiva retorika nasilja i podsticanje atmosfere straha, reagovala Brnabić

Radio 021 pre 2 sata  |  021.rs
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ocenila je da do sukoba na ulicama dolazi jer je poverenje građana izgubljeno.

Ona je ocenila da "ljudi uzimaju pravdu u svoje ruke, jer im zaštitu nisu pružili oni koji su obavezni da to učine". "Nejednako tretiranje građana, davanje prednosti jednih nad drugima, stvara ogorčenje, bes, tenzije čije dramatično teške oblike upravo proživljavamo", navela je Janković u saopštenju. Ona je povodom nasilja na ulicama širom Srbije i zabrinjavajućih izveštaja o prekomernoj upotrebi sile organa javnog reda i mira posebno prema maloletnicima,
