Vremenska prognoza za 6. oktobar: Biće oblačno i hladnije, mestimično sa kišom

Mondo pre 47 minuta  |  Uroš Matejić
Vremenska prognoza za 6. oktobar: Biće oblačno i hladnije, mestimično sa kišom

Prema vremenskoj prognozi za ponedeljak 6. oktobar 2025. godine, biće pretežno oblačno i hladnije, iznad većeg dela mestimično sa kišom, na visokim planinama južne Srbije ujutro i pre podne sa slabim snegom.

Na severu Srbije uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, ponegde kratkotrajno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 11 stepeni, a najviša od 10 do 16 stepeni. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti kiše i oblaka, uz dnevnu temperaturu do 14°C, dok će jutarnja biti oko 7°C. Prema vremenskoj prognozi za utorak 7. oktobar, biće pretežno oblačno, u Vojvodini suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom. Više padavina se očekuje na istoku i
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Temperature u minusu, kiša ne prestaje da pada: Evo kakvo nas vreme očekuje ove nedelje: Do ovog datuma nema otopljenja

Temperature u minusu, kiša ne prestaje da pada: Evo kakvo nas vreme očekuje ove nedelje: Do ovog datuma nema otopljenja

Blic pre 3 minuta
Temperature u minusu, kiša ne prestaje da pada: Evo kakvo nas vreme očekuje ove nedelje: Do ovog datuma nema otopljenja

Temperature u minusu, kiša ne prestaje da pada: Evo kakvo nas vreme očekuje ove nedelje: Do ovog datuma nema otopljenja

Blic pre 3 minuta
Danas oblačno i hladnije: Najviša dnevna do 16 °C

Danas oblačno i hladnije: Najviša dnevna do 16 °C

Telegraf pre 37 minuta
Vremenska prognoza za ponedeljak, 6. oktobar: Oblačno i hladnije, mestimično sa kišom

Vremenska prognoza za ponedeljak, 6. oktobar: Oblačno i hladnije, mestimično sa kišom

Beta pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaSnegVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Zašto je tako teško naći pravu ljubav?

Zašto je tako teško naći pravu ljubav?

Velike priče pre 28 minuta
Mnogi vozači u Srbiji ne znaju šta znači ovaj znak - ako ga ignorišete kazne su paprene

Mnogi vozači u Srbiji ne znaju šta znači ovaj znak - ako ga ignorišete kazne su paprene

Blic pre 33 minuta
Temperature u minusu, kiša ne prestaje da pada: Evo kakvo nas vreme očekuje ove nedelje: Do ovog datuma nema otopljenja

Temperature u minusu, kiša ne prestaje da pada: Evo kakvo nas vreme očekuje ove nedelje: Do ovog datuma nema otopljenja

Blic pre 3 minuta
Temperature u minusu, kiša ne prestaje da pada: Evo kakvo nas vreme očekuje ove nedelje: Do ovog datuma nema otopljenja

Temperature u minusu, kiša ne prestaje da pada: Evo kakvo nas vreme očekuje ove nedelje: Do ovog datuma nema otopljenja

Blic pre 3 minuta
Vremenska prognoza za 6. oktobar: Biće oblačno i hladnije, mestimično sa kišom

Vremenska prognoza za 6. oktobar: Biće oblačno i hladnije, mestimično sa kišom

Mondo pre 47 minuta