Vremenska prognoza za 6. oktobar: Biće oblačno i hladnije, mestimično sa kišom

Prema vremenskoj prognozi za ponedeljak 6. oktobar 2025. godine, biće pretežno oblačno i hladnije, iznad većeg dela mestimično sa kišom, na visokim planinama južne Srbije ujutro i pre podne sa slabim snegom.

Na severu Srbije uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, ponegde kratkotrajno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 11 stepeni, a najviša od 10 do 16 stepeni. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti kiše i oblaka, uz dnevnu temperaturu do 14°C, dok će jutarnja biti oko 7°C. Prema vremenskoj prognozi za utorak 7. oktobar, biće pretežno oblačno, u Vojvodini suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom. Više padavina se očekuje na istoku i