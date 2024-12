Dačić: Besmisleno je optuživati policiju za brutalnost tokom protesta

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je besmisleno optuživati policiju za brutalnost tokom protesta, jer smo svedoci protivpravnog napada na državne institucije, ističući da ne postoji interes države za sukobljavanje sa građanima.

On je za TV Prva istakao da 99 odsto skupova građana nije bilo prijavljeno, odnosno da su održani mimo zakona. "Policija prvo treba da dozvoli okupljanje. Skup se ne može prijaviti na blokadi auto-puta ili blokadi puteva, jer to mesto ugrožava bezbednost ljudi. Ljudi moraju da znaju da sve to nije u skladu sa zakonom i da policija ne interveniše dok nema napada na državne institucije i policajce", objasnio je Dačić. On je pozvao građane da poštuju zakon, javni red