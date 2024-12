Dačić: Neka viču političke parole, ali u miru, policija nema interes da se sukobljavamo

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je u nedelju 8. decembra da policija nema interes da se sukobljava sa građanima i pozvao sve da je ne napadaju i provociraju, navodeći da nije nikakav problem ako se uzvikuju političke parole, ali da to treba da bude mirno.

'Niko od onih koji su privedeni nije negirao razlog zašto je to policija učinila, već su samo relativizovali šta su uradili, jer postoje snimci o tome', rekao je Dačić za TV Prva. On je rekao da su besmislene optužbe da je policija postupala brutalno tokom demonstracija i pozvao one koji to govore da pogledaju šta je policijska brutalnost u svetu, navodeći da je srpska policija reagovala samo kad je napadnuta ona ili državne institucije. Kako je naglasio, zakon ne