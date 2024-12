Dačić: Ne postoji interes države za sukobljavanje sa građanima

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić optužio je opoziciju da želi da dođe na vlast bez izbora i naglasio da napadi i blokade državnih institucija nisu dozvoljeni po zakonu, te da policija ne interveniše sve dok nema takvih napada, kao i nasrtaja na nju.

On je rekao da je besmisleno optuživati policiju za brutalnost tokom protesta i navdeo da "smo svedoci protivpravnog napada na državne institucije, ističući da ne postoji interes države za sukobljavanje sa građanima". Oni žele da kroz izazvanje konflikata nekako dođu na vlast bez izbora, rekao je Dačić za opoziciju gostujući na TV Prva. Kada bi predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da idemo na izbore, opozicija bi sigurno rekla da neće, ocenio je on. To što hoće