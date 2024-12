Zelenski: 43 hiljade vojnika poginulo na bojnom polju

KIJEV - Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je danas da je od početka rata u punom obimu poginulo 43.000 ukrajinskih vojnika, a 370.000 je ranjeno.

"Od početka rata u punom obimu, Ukrajina je izgubila 43.000 vojnika koji su poginuli na bojnom polju. Zabeleženo je 370.000 slučajeva pružanja pomoći ranjenicima, i to s obzirom na to da se u našoj vojsci oko 50 odsto ranjenika vraća u redove, a evidentiraju se sve povrede, uključujući lake i ponovljene", naveo je on na Telegram kanalu, prenosi Ukrinform. Zelenski je naglasio da ruski gubici, prema ažuriranim podacima, premašuju 750.000, odnosno poginulo je 198.000