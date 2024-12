Netanjahu: Ovo je istorijski dan u istoriji Bliskog istoka

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas povodom procesa koji je doveo do pada sirijskog predsednika Bašara al Asada da je ovo istorijski dan u istoriji Bliskog istoka.

– Asadov režim je centralna karika u iranskoj osovini zla – ovaj režim je pao – rekao je Netanjahu tokom posete planini Bental na granici Izraela sa Sirijom, preneo je Tajms of Izrael. Netanjahu tvrdi da je to direktan rezultat udaraca koje je Izrael naneo Iranu i Hezbolahu, glavnim pristalicama Asadovog režima. – Ovo je stvorilo lančanu reakciju širom Bliskog istoka svih onih koji žele da se oslobode ovog opresivnog i tiranskog režima – dodao je on. Netanjahu