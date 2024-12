Studenti u blokadi PMF-a: Osuđujemo napade na dekana i bivšu dekanicu, zahtevamo javno izvinjenje

Studenti Prirodno-matematičkog fakulteta osuđuju tabloidno targetiranje i vređanje dekana ovog fakulteta, koji je zajedno sa profesorima podržao zahteve blokade, kao i bivše dekanice.

Oni su na današnjem plenumu utvrdili joj jedan, šesti zahtev. Traže javno izvinjenje zbog kleveta na račun bivše dekanice PMF-a Milice Pavkov Hrvojević, kao i njene porodice, koje su iznete u „Večernjim novostima“ 5. decembra. View this post on Instagram A post shared by Studenti PMF-a (@blokadapmf) Ranije su studenti naveli da su „šokirani i zgroženi iz razloga što je odmah nakon podrške rukovodstva PMF-a medij Večernje novosti izneo neistine na račun dekana i