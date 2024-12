Tepić (SSP): Blokada Policijske uprave u Novom Sadu sutra ujutro

Beta pre 41 minuta

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić najavila je za sutra u 7.30 ujutro blokadu Policijske uprave u Novom Sadu. Ona je objasnila da će blokada proteći kao i blokada suda i tužilaštva u Novom Sadu. "Sutra ćemo se okupiti ispred službenog ulaza Policijske uprave i građanskim štitom ćemo onemogućiti Policijskoj upravi da obavlja svoj posao koji ionako ne radi kako treba", rekla je Tepić za televiziju N1. Dodala je da su građani uznemireni onim što se dešava u poslednje vreme, od premlaćivanja i sakaćenja Ilije Kostića u policijskoj stanici, do hapšenja onih koji zahtevaju da odgovorni za pogibiju 15 ljudi na Železničkoj stanici u Novom Sadu budu uhapšeni i privedeni pravdi. "Znamo da je pet policajaca učestvovalo u premlaćivanju Ilije Kostića, neki su ga tukli, a neki su to gledali. Njegova porodica trpi ogromne pritiske da ne goni te policajce", rekla je Tepić. Navela je i da policija i tužilaštvo selektivno rade i da je za to primer što je Damir Zobenica i dalje na slobodi. "On je organizovao i huškao aktiviste Srpske napredne stranke (SNS) na slobodne građane koji samo traže da odgovorni za pogibiju 15 ljudi odgovaraju", rekla je Tepić. Dodala je i da sve građane dodatno uznemirava činjenica da istraga rušenja nadstrešnjce na Železničkoj stanici u Novom Sadu ide u pogrešnom pravcu i rekla da je za to najodgovorniji predsednik Vučić. "On je rekao da Tužilaštvo u Novom Sadu treba da istraži taj slučaj iako je jasno da se ovde radi o mnogo ozbiljnijem slučaju nego što ovo tužilaštvo ima kapacitet da istraži. To je od starta trebalo da preuzme Tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu", rekla je Tepić. Dodala je i da je jasno kuda ide na osnovu toga kako su uklonjeni dokazi i kako se čuvaju. Naglasila je da se nada da će u Tužilaštvu u Novom Sadu biti onih koji će zatražiti od Tužilaštva za organizovani kriminal u Beogradu da preuzme slučaj. Za predlog predsednice Skupštine Ane Brnabić, da opozicija može da traži nove izbore, Tepić je rekla da opozicija neće progutati tu udicu. "Izbori trenutno nisu tema. Prvo da se ispune zahtevi opozicije i studenata u Novom Sadu, pa onda možemo da razgovaramo o izborima. Sada je tema ubistvo 15 ljudi i od toga nećemo odustati", zaključila je Tepić.

(Beta, 11.12.2024)