BLOG „Ko je tukao Iliju Kostića (74): Opozicija tražila odgovore od načelnika PU Novi Sad Gorana Radonjića, on odbio razgovor. Sutra blokada u 7.30

: Novosadska opozicija se u 11.52 pojavila ispred MUP u Novom Sadu, tražeći od načelnika Gorana Radonjića sastanak i odgovor na pitanje ko je tukao penzionera Iliju Kostića, tokom blokada suda i tužilaštva 21. novembra.

On nije hteo da ih primi, tako da je najavljena blokada PU Novi Sad za sutra u 7.30. Poslanik Nebojša Novaković iz Demokratske stranke kaže za N1 da je opozicija došla ispred PU Novi Sad da vidi da li načelnik Goran Radonjić utiče na slučaj Ilije Kostića. "U smislu prikrivanja dokaza, ometanja radnji, u smislu podstrekivanja drugih lica na lažne iskaze... Mi smo ovde da bismo videli da li on razume svoj posao načelnika, s obzirom na to da bi policija trebalo da