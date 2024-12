Tramp osudio korišćenje američkih raketa na području Rusije: "To mora što pre da se završi"

Novoizabrani američki predsednik Donald Tramp rekao je da smatra da ratno stanje u Ukrajini treba da se završi što pre. - Smatram da bi ovo ratno stanje trebalo da se završi što pre, jer je broj poginulih, i Rusa i Ukrajinaca, strašan - rekao je Tramp za Time.

Tramp je istakao da, da je on bio predsednik kada je sukob počeo 2022. godine, do rata u Ukrajini ne bi ni došlo. Kritikovao je korišćenje američkih raketa i naglasio da je to velika greška koja samo pogoršava rat i celokupnu situaciju. Osvrnuo se Tramp i na sukob na Bliskom istoku, a dobra vest je što smatra da je problem lakše rešiv tamo nego u Ukrajini i Rusiji. Novoizabrani predsednik je u intervjuu takođe najavio "veliku diskusiju" o ukidanju programa