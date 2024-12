Sutra oblačno, ponegde sa kišom i susnežicom

U Srbiji će sutra biti pretežno oblačno, mestimično s kišom, ujutro ponegde kratkotrajno i sa susnežicom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni vetar, koji će u planinskim predelima istočne Srbije dostizati udare olujne jačine. Najniža temperatura od minus jedan do tri, a najviša od pet do osam stepeni Celzijusa. U toku noći na severu Srbije naoblačenje, a ponegde je moguća i slaba kiša. U Beogradu će sutra biti umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža