Sutra u Srbiji umereno oblačno, uglavnom suvo, ujutro na severu i severoistoku slaba kiša

U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno vreme i u većini mesta suvo, a samo ujutru i pre podne na severu i severoistoku ponegde sa slabom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku povremeno i jak, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura će se kretati od minus jedan stepen do četiri, a najviša dnevna od pet do 11 stepeni. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno, veći deo dana suvo, a samo ujutru i pre podne uz mogućnost slabe kratkotrajne kiše. Duvaće slab i umeren vetar, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura će se kretati od jedan do tri stepena, a najviša dnevna oko 10 stepeni. U Srbiji će