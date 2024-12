Posle ovog datuma kreće prava zima i zahlađenje

U petak novo, prolazno, naoblačenje i zahlađenje uz kišu u nižim i sneg u planinskim predelima regiona, vetar u okretanju na pojačan severozapadni, dok će se dnevni maksimum kretati od +2 do +8 stepeni Celzijusa.

Meteorolog amater, Marko Čubrilo, objavio je svoju prognozu do kraja decembra, navodeči da nas do 23. decembra očekuje suvo i hladno vreme, ali bez većih padavina. "Do utorka umereno do znatno oblačno, povremeno uz padavine, uglavnom danas nad celim regionom, sutra samo ponegde pojava slabih padavina, dok je u ponedeljak slaba kiša moguća na severu i istoku regiona. Vetar sutra i u ponedeljak umeren zapadni. Sneg uglavnom preko 800mnv ali se snežna granica može