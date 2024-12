Tanaskovićeva na saslušanju prebacila svu odgovornost na Vesića: „Imao je dogovor sa Vučićem“

Bivša direktorka Infrastrukture železnica Srbije Jelena Tanasković, jedna od 13 osumnjičenih za pad nadstrešnice, na saslušanju u tužilaštvu prebacila je svu odgovornost za projekat Železničke stanice na Gorana Vesića.

To pokazuju dokumenti u koje je Nova ekonomija imala uvid. Tanaskovićeva je u iskazu pred tužiocem tvrdila da je Vesić insistirao da on vodi sve projekte jer se navodno tako dogovorio sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. – Ministar Vesić mi je rekao da je to jedini uslov da budem direktorka (Infrastrukture železnice Srbije, prim. aut.), da prihvatim da on apsolutno upravlja i vodi sve projekte, jer je on navodno dogovorio sa predsednikom da se svi projekti