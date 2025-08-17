Batrovci gužva: Putnici čekaju sat vremena na granici, AMSS upozorava na pojačan saobraćaj

Ozon pre 1 sat
Batrovci gužva: Putnici čekaju sat vremena na granici, AMSS upozorava na pojačan saobraćaj

Gužve na Batrovcima ponovo stvaraju probleme vozačima.

Prema podacima Auto-moto saveza Srbije (AMSS), putnička vozila jutros čekaju oko sat vremena na izlasku iz zemlje, dok se na graničnim prelazima Preševo i Šid beleže zadržavanja od oko 30 minuta. Očekuje se da će tokom dana intenzitet saobraćaja biti znatno veći zbog letnjih odmora i povratka građana iz inostranstva. Iz AMSS-a upozoravaju da su mogući vanredni zastoji i apeluju na vozače da budu strpljivi, redovno proveravaju stanje na putevima i planiraju
