Danas sunčanije, a kiša samo u ovom delu zemlje: Temperatura do 10 stepeni

Na severu Srbije u ponedeljak umereno do pretežno oblačno vreme, na severu Vojvodine ponegde sa kišom. U ostalim predelima Srbije biće suvo, na jugu pre podne i sunčano. Duvaće slab do umeren zapadni i jugozapadni vetar, dok će na istoku Srbije severozapadni vetar imati i olujne udare. Jutarnja temperatura od -4 na jugu do 2°C na severu Srbije, maksimalna dnevna od 6 do 10°C. U Beogradu u ponedeljak umereno do pretežno oblačno. Duvaće slab do umeren zapadni i