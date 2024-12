Radosavljević za Marker: Nije realno da se Srpskoj listi zabrani učešće na izborima na KiM (VIDEO)

Jovana Radosavljević iz organizacije "Nova društvena inicijativa" ocenila je u emisiji "Marker" na Insajder televiziji da nije realno da Priština zabrani Srpskoj listi učešće na izborima u februaru. Ona je tako prokomentarisala izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je ranije danas rekao da očekuje da će režim Aljbina Kurtija u narednim danima proglasiti Srbe krivim za napad na kanal Ibar-Lepenac, kako bi onemogućili Srpsku listu da učestvuju na predstojećim izborima na KiM.

'Mislim da to nije moguće. Mi smo i u ranijem periodu imali izjave i pretnje da će se Srpska lista proglasiti terorističkom organizacijom, pa se to nije desilo, jer to nije tako lako uraditi. U ovom slučaju zabrana učestvovanja na izborima za jednu političku partiju koja je predala svoju izbornu listu za parlamentarne izbore, koji treba da se održe 9. februara, mogla bi da se desi samo uz pravosnažnu presudu koja to i odlučuje. U ovom trenutku to stvarno ne deluje