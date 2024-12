Aktiviran sistem "Pronađi me": Nestao dečak (11) sa Novog Beograda

Večeras je u Srbiji bio aktiviran sistem "Pronađi me". Nestao je jedanaestogodišnji dečak sa Novog Beograda, ali je pronađen oko jedan sat iza ponoći.

MUP Srbije pokrenuo je noćas sistem Pronađi me zbog nestanka dečaka (11). On je nestao večeras na Novom Beogradu, nije se vratio iz škole "Branko Radičević", a oko jedan čas iza ponoći oglasio se MUP Srbije i saopštio je da je dete pronađeno! "Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem Pronađi me za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka jedanaestogodišnjeg dečaka koji se nakon nastave, nije vratio kući iz škole 'Branko Radičević' na