Rhmz upalio meteoalarm zbog opasne pojave: Evo koji delovi Srbije su na udaru

RHMZ se oglasio zbog magle u pojedinim delovima Srbije.

U većini krajeva Srbije danas očekuje nas pretežno sunčano i toplo vreme, samo ujutro hladno. Najniža temperatura biće od -4 do 2 stepeni Celzijusa, a najviša od 8 do 15 stepeni, objavio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu ujutru i delom pre podne očekuje se magla, zatim pretežno sunčano vreme. Najniža temperatura biće od -1 do 2 stepena, a najviša oko 11 stepeni. U delu Srbije danas je na snazi žuti meteoalarm, i to zbog opasne pojave. Kako je RHMZ