Sunčan decembarski dan, temperatura do 15 stepeni

Pred nama je još jedan sunčan i topliji decembarski dan, sa temperaturom do 15 stepeni. U petak nas čeka promena vremena, uz kišu i sneg na planinama.

Pretežno sunčano i toplo vreme u većini krajeva, samo ujutro hladno, a na severu i zapadu Srbije, po kotlinama i duž rečnih dolina magla, koja će se ponegde u Vojvodini zadržati i pre podne. Najniža temperatura od minus četiri do dva stepena, a najviša dnevna od osam do 15 stepeni. U Beogradu ujutru magla, a tokom dana sunčano, s temperaturom do 11 stepeni. Naoblačenje sa kišom očekuje se u petak, uz temperaturu do 12 stepeni.