Vučić iz Brisela poželeo srećnu slavu svim Srbima koji slave Svetog Nikolu

BRISEL - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poželeo je sinoć srećnu slavu svim Srbima koji danas slave Svetog Nikolu.

On je u objavi na Instagramu rekao da navečerje pred Svetog Nikolu, slavu koju i on slavi, dočekuje u dvodnevnoj poseti Briselu, gde je juče učestvovao na samitu lidera EU i Zapadnog Balkana. Saopštio je da je "posle teškog dana našao snagu u ikoni sveca". "Sutra će moj brat Andrej i moji sinovi Danilo i Vukan biti bez mene u crkvi, a ja sam se snašao, pa su mi ljudi iz naše Misije pomogli da dođem do kolača i metohijskog vina", napisao je Vučić u objavi. Tokom